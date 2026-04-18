Девушка пострадала при падении обломков БПЛА в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев. Ей оказали медицинскую помощь.

«По предварительной информации, <...> ушиб плеча получила жительница Воронежа... Девушка находится дома», — написал чиновник в телеграм-канале.

В самом городе зафиксированы повреждения стены магазина и на стройплощадке многоквартирного дома. Обломки также упали на крышу автомобиля. На местах работают оперативные службы.

Ранее здание роддома было повреждено в результате атаки БПЛА в Новокуйбышевске Самарской области. Пострадавшх нет, детей и пациенток перевели в другие медучреждения.