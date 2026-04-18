Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 04:01

В Ростовской области за ночь уничтожили более десятка БПЛА

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более десятка беспилотников. Дроны сбиты в Таганроге, Каменске-Шахтинском, а также в Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Мясниковском и Милютинском районах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные будут уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Губернатор призвал жителей быть осторожнее.

ПВО сбила 27 БПЛА в Ленобласти за ночь, в районе порта Высоцк есть возгорание
Ранее в Севастополе силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников. В общей сложности сбито 22 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar