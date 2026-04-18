18 апреля, 03:57

ПВО сбила 27 БПЛА в Ленобласти за ночь, в районе порта Высоцк есть возгорание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Системы противовоздушной обороны в Ленинградской области за ночь перехватили 27 украинских дронов. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, в регионе отменена беспилотная опасность.

«За ночь силами ПВО уничтожено 27 БПЛА противника. В районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент оно ликвидируется. Пострадавших и иных повреждений на данный момент не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Росавиация ввела план «Ковёр» в шести аэропортах, в двух сняла

Ранее над Новокуйбышевском в Самарской области прогремела серия взрывов. Системы ПВО отражали атаку беспилотников. Примерно в 04:30 утра жители восточной и северной частей города услышали громкие звуки. Очевидцы сообщали о 6-8 взрывах и вспышках в небе. В городе была активирована сирена воздушной тревоги.

Тимур Хингеев
