Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском Самарской области, работает ПВО

В Новокуйбышевске Самарской области произошла серия взрывов. Системы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку беспилотников. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

По информации Telegram-канала, жители слышали громкие звуки около 4:30 утра в восточной и северной частях города. Очевидцы сообщили о 6-8 взрывах и вспышках в небе. В городе была активирована сирена воздушной тревоги.

В аэропорту действует режим «Ковёр». Власти призвали жителей укрыться в безопасных местах. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

В это же время беспилотники атаковали и другие регионы. В Тихорецке Краснодарского края произошло возгорание на территории промышленного объекта после атаки БПЛА. К тушению пожара привлекают 224 человека и 56 единиц техники.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь. Системы противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, задымление в Гагаринском районе было вызвано возгоранием резервуара с остатками топлива. Пожар произошёл из-за сбитого беспилотника. Отдельно подчёркивалось, что в резервуаре не находилось запасов горючего, и происшествие не скажется на обеспечении города топливом.