На территории нефтебазы в Тихорецке произошло возгорание

В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Тихорецке произошло возгорание на территории нефтебазы. Погибших и пострадавших нет. К тушению пожара привлекают 224 человека и 56 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в заявлении.

