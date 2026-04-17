17 апреля, 09:03

Глава Северной Осетии Меняйло назвал причину взрыва во Владикавказе

Последствия взрыва мусоровоз во Владикавказе. Обложка © VK / СУ СК России по РСО-Алания

Причиной взрыва во Владикавказе стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Меняйло в своём Telegram-канале. В результате инцидента погиб человек.

«Сегодня произошёл ещё один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере», — заявил Меняйло и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Глава региона обратился ко всем жителям республики с важной просьбой. Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя выбрасывать в мусор взрывоопасные предметы, вещества или любые подозрительные находки, поскольку такие действия могут стоить людям жизни.

Если у кого-либо есть подобные предметы или они случайно обнаружили их дома, во дворе или на улице, не следует пытаться избавиться от них самостоятельно, подчеркнул Меняйло. Необходимо обратиться к специалистам, чтобы те забрали находки и безопасно утилизировали их. За добровольную сдачу таких предметов никакого наказания не будет. По словам главы республики, главное – предотвратить беду, и он попросил всех отнестись к этому максимально ответственно.

Взрыв во Владикавказе связали с недавним пожаром на складе пиротехники

Ранее сообщалось, что после взрыва во Владикавказе мусоровоз решили перевезти на специальный полигон для дальнейшей проверки. Такое решение приняли на месте происшествия, поскольку проводить разгрузку и осмотр содержимого непосредственно в городе признали небезопасным. На специализированной площадке отходы планируют полностью выгрузить и тщательно проверить.

