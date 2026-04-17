Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отвезут на проверку взрывоопасных веществ
Мусоровоз, который взорвался во Владикавказе, отбуксируют на полигон для проверки на взрывоопасные вещества. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.
«На месте происшествия приняли решение отбуксировать мусоровоз на полигон. Это необходимо, поскольку проводить разгрузку и полное обследование содержимого на месте небезопасно», — говорится в сообщении.
На полигоне специалисты выгрузят все отходы и детально осмотрят их, чтобы исключить наличие взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов.
Параллельно на месте ЧП продолжает работать оперативно-следственная группа. Территорию повторно обследуют, чтобы исключить возможность других скрытых зарядов. Пока основная версия — случайный подрыв неизвестного боеприпаса, который выбросили в контейнер. Но окончательные выводы сделают после экспертизы.
Напомним, сегодня утром во Владикавказе прогремел взрыв во время погрузки мусорных контейнеров. Инцидент произошёл на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. Погиб сотрудник коммунальных служб. Позднее появилась версия о возможной связи трагедии с недавним пожаром на пиротехническом складе.
