Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отвезут на проверку взрывоопасных веществ

Мусоровоз, который взорвался во Владикавказе, отбуксируют на полигон для проверки на взрывоопасные вещества. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Губернатор РСО — Алания Сергей Меняйло на месте взрыва во Владикавказе. Видео © Telegram / Сергей Меняйло

«На месте происшествия приняли решение отбуксировать мусоровоз на полигон. Это необходимо, поскольку проводить разгрузку и полное обследование содержимого на месте небезопасно», — говорится в сообщении.

На полигоне специалисты выгрузят все отходы и детально осмотрят их, чтобы исключить наличие взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов.

Параллельно на месте ЧП продолжает работать оперативно-следственная группа. Территорию повторно обследуют, чтобы исключить возможность других скрытых зарядов. Пока основная версия — случайный подрыв неизвестного боеприпаса, который выбросили в контейнер. Но окончательные выводы сделают после экспертизы.