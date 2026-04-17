Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 07:41

Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отвезут на проверку взрывоопасных веществ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultrasto

Мусоровоз, который взорвался во Владикавказе, отбуксируют на полигон для проверки на взрывоопасные вещества. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Губернатор РСО — Алания Сергей Меняйло на месте взрыва во Владикавказе. Видео © Telegram / Сергей Меняйло

«На месте происшествия приняли решение отбуксировать мусоровоз на полигон. Это необходимо, поскольку проводить разгрузку и полное обследование содержимого на месте небезопасно», — говорится в сообщении.

На полигоне специалисты выгрузят все отходы и детально осмотрят их, чтобы исключить наличие взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов.

Параллельно на месте ЧП продолжает работать оперативно-следственная группа. Территорию повторно обследуют, чтобы исключить возможность других скрытых зарядов. Пока основная версия — случайный подрыв неизвестного боеприпаса, который выбросили в контейнер. Но окончательные выводы сделают после экспертизы.

Появилось видео с места взрыва во Владикавказе
Появилось видео с места взрыва во Владикавказе

Напомним, сегодня утром во Владикавказе прогремел взрыв во время погрузки мусорных контейнеров. Инцидент произошёл на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. Погиб сотрудник коммунальных служб. Позднее появилась версия о возможной связи трагедии с недавним пожаром на пиротехническом складе.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar