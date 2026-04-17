В Северной Осетии во время погрузки контейнеров произошёл взрыв, погиб сотрудник

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб один человек. По его словам, жертвой стал сотрудник коммунальных служб, осуществлявший в момент взрыва уборку территории.

«Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб», — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия задействованы сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Проводится полный комплекс мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.