В Северной Осетии во время погрузки контейнеров произошёл взрыв, погиб сотрудник
Обложка © Life.ru
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб один человек. По его словам, жертвой стал сотрудник коммунальных служб, осуществлявший в момент взрыва уборку территории.
«Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. К огромному сожалению, погиб сотрудник коммунальных служб», — написал он в своём телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия задействованы сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Проводится полный комплекс мероприятий, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.