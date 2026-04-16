16 апреля, 18:47

Стала известна причина кровавой резни в супермаркете в Люберцах

Мужчина зарезал женщину в Люберцах из-за нежелания выезжать из проданного жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rootstock

Причиной кровавой расправы в Люберцах стало нежелание бывшего владельца освобождать квартиру, проданную за долги по ипотеке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным, 46-летний Григорий Х. продолжал жить в помещении на проспекте Победы, несмотря на то, что банк уже реализовал объект новым собственникам. Прежние хозяева не справились с кредитными обязательствами, поэтому жильё ушло с торгов семейной паре.

Новые владельцы неоднократно приходили и требовали освободить квартиру. Сегодняшний визит также начался с просьбы, однако мужчина завёл супругов на кухню, где вспыхнул конфликт. Он схватил нож и нанёс женщине удар в грудь, а её мужу — в ногу.

Пострадавшие выбежали из квартиры. Мужчина довёл жену до ближайшего супермаркета, где она скончалась от полученных травм. Нападавший преследовал их до входа в магазин, но внутрь не зашёл.

Петербурженка жестоко убила мужа из-за того, что он перестал платить ипотеку и начал «жить для себя»
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы. Злоумышленник, устроивший кровавую бойню, уже задержан.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
