Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 18:29

Злоумышленник, устроивший кровавую бойню в супермаркете в Люберцах, задержан

В подмосковных Люберцах задержан 44-летний местный житель по подозрению в убийстве женщины и покушении на убийство ещё одного человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК России.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы. По данным СМИ, конфликт начался в квартире из-за спора о собственности между бывшим и новыми владельцами, после чего переместился в магазин.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar