Злоумышленник, устроивший кровавую бойню в супермаркете в Люберцах, задержан
Обложка © Life.ru
В подмосковных Люберцах задержан 44-летний местный житель по подозрению в убийстве женщины и покушении на убийство ещё одного человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК России.
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы. По данным СМИ, конфликт начался в квартире из-за спора о собственности между бывшим и новыми владельцами, после чего переместился в магазин.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.