17 апреля, 07:00

Появилось видео с места взрыва во Владикавказе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rico Loeb

Появилось видео с места взрыва во Владикавказе. На месте происшествия обгоревший автомобиль готовят к транспортировке на полигон. Об этом сообщил Mash Gor.

Последствия взрыва во Владикавказе. Видео © Telegram / Mash Gor

Машина получила серьёзные повреждения в результате инцидента и больше не может эксплуатироваться. Работы по расчистке территории продолжаются, детали произошедшего уточняются.

Очевидцы сообщают о взрывах во Владикавказе — детонирует склад пиротехники

Напомним, что сегодня утром стало известно гибели человека при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров во Владикавказе. Инцидент произошёл утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. В момент работ по уборке территории произошёл взрыв, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб. Позднее появилась версия о возможной связи трагедии с недавним пожаром на пиротехническом складе.

Милена Скрипальщикова
