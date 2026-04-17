Появилось видео с места взрыва во Владикавказе
Появилось видео с места взрыва во Владикавказе. На месте происшествия обгоревший автомобиль готовят к транспортировке на полигон. Об этом сообщил Mash Gor.
Последствия взрыва во Владикавказе. Видео © Telegram / Mash Gor
Машина получила серьёзные повреждения в результате инцидента и больше не может эксплуатироваться. Работы по расчистке территории продолжаются, детали произошедшего уточняются.
Напомним, что сегодня утром стало известно гибели человека при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров во Владикавказе. Инцидент произошёл утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка. В момент работ по уборке территории произошёл взрыв, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб. Позднее появилась версия о возможной связи трагедии с недавним пожаром на пиротехническом складе.
