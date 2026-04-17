17 апреля, 06:17

Взрыв во Владикавказе связали с недавним пожаром на складе пиротехники

Место взрыва в помещении с пиротехникой во Владикавказе. Обложка © МЧС Республики Северная Осетия — Алания

Трагедия во Владикавказе, унесшая жизнь коммунальщика, может быть напрямую связана с недавним пожаром на пиротехническом складе. Основная версия следствия предполагает, что именно остатки опасной продукции, оказавшиеся на улице, привели к смертельному взрыву в прессовочном механизме мусоровоза. Это выяснил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в процессе погрузки отходов. Ничего не подозревающий сотрудник отправил в контейнер обычную на вид картонную коробку, которая при сжатии внутри машины сдетонировала. Сила хлопка оказалась фатальной для рабочего.

Следователи обратили внимание на то, что место обнаружения смертельной находки находится всего в ста метрах от объекта, где неделю назад бушевал масштабный пожар. По одной из рабочих версий, кто-то мог вынести уцелевшие пиротехнические изделия или самодельные заряды с территории сгоревшего склада и выбросить их вместе с бытовым мусором, не осознавая опасности содержимого.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая, как именно взрывоопасные материалы оказались в свободном доступе и попали в мусорный бак. Территория происшествия оцеплена, работают криминалисты. Экспертиза должна окончательно подтвердить, что именно фрагменты пиротехники со сгоревшего склада стали причиной гибели человека.

Фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе арестовали
Напомним, сегодня во Владикавказе при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб один человек. Жертвой стал сотрудник коммунальных служб, осуществлявший в момент взрыва уборку территории. До этого в регион произошли взрывы на складе пиротехники. Погибли три человека, ещё 15 пострадали. Предварительной причиной названо использование просроченной пиротехники, возбуждено уголовное дело.

