Взрыв во Владикавказе связали с недавним пожаром на складе пиротехники
Место взрыва в помещении с пиротехникой во Владикавказе.
Трагедия во Владикавказе, унесшая жизнь коммунальщика, может быть напрямую связана с недавним пожаром на пиротехническом складе. Основная версия следствия предполагает, что именно остатки опасной продукции, оказавшиеся на улице, привели к смертельному взрыву в прессовочном механизме мусоровоза. Это выяснил телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошёл в процессе погрузки отходов. Ничего не подозревающий сотрудник отправил в контейнер обычную на вид картонную коробку, которая при сжатии внутри машины сдетонировала. Сила хлопка оказалась фатальной для рабочего.
Следователи обратили внимание на то, что место обнаружения смертельной находки находится всего в ста метрах от объекта, где неделю назад бушевал масштабный пожар. По одной из рабочих версий, кто-то мог вынести уцелевшие пиротехнические изделия или самодельные заряды с территории сгоревшего склада и выбросить их вместе с бытовым мусором, не осознавая опасности содержимого.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливая, как именно взрывоопасные материалы оказались в свободном доступе и попали в мусорный бак. Территория происшествия оцеплена, работают криминалисты. Экспертиза должна окончательно подтвердить, что именно фрагменты пиротехники со сгоревшего склада стали причиной гибели человека.
Напомним, сегодня во Владикавказе при взрыве во время погрузки мусорных контейнеров погиб один человек. Жертвой стал сотрудник коммунальных служб, осуществлявший в момент взрыва уборку территории. До этого в регион произошли взрывы на складе пиротехники. Погибли три человека, ещё 15 пострадали. Предварительной причиной названо использование просроченной пиротехники, возбуждено уголовное дело.
