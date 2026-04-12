Фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе арестовали
Суд в Северной Осетии заключил под стражу троих подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой юрисдикции судов республики.
«До 10 июня в СИЗО на 2 месяца отправлены все трое фигурантов, которые проходят по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ», — сказали в пресс-службе.
Напомним, что 10 апреля во Владикавказе произошли взрывы на складе пиротехники. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительной причиной названо использование просроченной пиротехники, возбуждено уголовное дело.
