Фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе арестовали

Суд в Северной Осетии заключил под стражу троих подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой юрисдикции судов республики.

«До 10 июня в СИЗО на 2 месяца отправлены все трое фигурантов, которые проходят по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ», — сказали в пресс-службе.