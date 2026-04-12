12 апреля, 11:42

Фигурантов дела о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе арестовали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

Суд в Северной Осетии заключил под стражу троих подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе объединённой юрисдикции судов республики.

«До 10 июня в СИЗО на 2 месяца отправлены все трое фигурантов, которые проходят по уголовному делу по ч. 3 ст. 238 УК РФ», — сказали в пресс-службе.

Хозяин склада и производители пиротехники задержаны после взрыва во Владикавказе
Хозяин склада и производители пиротехники задержаны после взрыва во Владикавказе

Напомним, что 10 апреля во Владикавказе произошли взрывы на складе пиротехники. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительной причиной названо использование просроченной пиротехники, возбуждено уголовное дело.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
