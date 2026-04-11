Хозяин склада и производители пиротехники задержаны после взрыва во Владикавказе
Места взрыва в помещении с пиротехникой во Владикавказе. Обложка © МЧС Республики Северная Осетия — Алания
По делу о взрыве на складе во Владикавказе задержаны собственник помещения и организаторы производства пиротехники. Информацию подтвердили в следственном управлении СК по Северной Осетии.
Расследование ведётся по уголовному делу, возбужденному по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкие последствия. В рамках дела задержаны собственник коммерческих помещений, а также организаторы производства пиротехнической продукции.
Ранее во Владикавказе задержаны подозреваемые в организации подпольного производства пиротехнических изделий на складе, где ранее произошёл взрыв. Фигуранты дела, связанные с незаконным изготовлением пиротехники, в настоящее время находятся под следственными действиями.
