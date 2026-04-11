Хозяин склада и производители пиротехники задержаны после взрыва во Владикавказе

По делу о взрыве на складе во Владикавказе задержаны собственник помещения и организаторы производства пиротехники. Информацию подтвердили в следственном управлении СК по Северной Осетии.

Расследование ведётся по уголовному делу, возбужденному по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкие последствия. В рамках дела задержаны собственник коммерческих помещений, а также организаторы производства пиротехнической продукции.

