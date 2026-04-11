После взрыва во Владикавказе задержали изготовителей нелегальной пиротехники

Во Владикавказе задержаны лица, подозреваемые в организации подпольного производства пиротехники на складе, где накануне прогремел взрыв. Информацию об этом распространил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия», — написал Меняйло в Telegram-канале.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компоненты, предназначенные для изготовления пиротехнических изделий.

Глава региона подчеркнул, что произошедшее является трагедией, повлекшей за собой человеческие жертвы и причинившей тяжкий вред здоровью выживших. Он заверил, что подобные инциденты недопустимы, и все причастные к случившемуся понесут строгое и заслуженное наказание.