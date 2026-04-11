После взрыва во Владикавказе задержали изготовителей нелегальной пиротехники
Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания
Во Владикавказе задержаны лица, подозреваемые в организации подпольного производства пиротехники на складе, где накануне прогремел взрыв. Информацию об этом распространил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия», — написал Меняйло в Telegram-канале.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компоненты, предназначенные для изготовления пиротехнических изделий.
Глава региона подчеркнул, что произошедшее является трагедией, повлекшей за собой человеческие жертвы и причинившей тяжкий вред здоровью выживших. Он заверил, что подобные инциденты недопустимы, и все причастные к случившемуся понесут строгое и заслуженное наказание.
Напомним, о взрывах на складе пиротехники во Владикавказе стало известно 10 апреля. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной стало использование просроченной пиротехники. Возбуждено уголовное дело.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.