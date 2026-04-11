Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 09:06

После взрыва во Владикавказе задержали изготовителей нелегальной пиротехники

Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания

Во Владикавказе задержаны лица, подозреваемые в организации подпольного производства пиротехники на складе, где накануне прогремел взрыв. Информацию об этом распространил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны. В настоящее время с ними проводятся все необходимые следственные действия», — написал Меняйло в Telegram-канале.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты компоненты, предназначенные для изготовления пиротехнических изделий.

Глава региона подчеркнул, что произошедшее является трагедией, повлекшей за собой человеческие жертвы и причинившей тяжкий вред здоровью выживших. Он заверил, что подобные инциденты недопустимы, и все причастные к случившемуся понесут строгое и заслуженное наказание.

Напомним, о взрывах на складе пиротехники во Владикавказе стало известно 10 апреля. Погибли два человека, ещё 15 пострадали. Предварительно, причиной стало использование просроченной пиротехники. Возбуждено уголовное дело.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar