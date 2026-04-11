Меняйло сообщил о возобновлении разбора завалов на месте взрыва во Владикавказе

На месте взрыва на складе пиротехники во Владикавказе возобновлены работы по разбору завалов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«С 7 утра возобновлены работы... Спасатели продолжают разбор завалов, на площадке также находятся специалисты коммунальных служб», — написал он в телеграм-канале. Действия координирует оперативный штаб.