В Дагестане сообщили о выделении ещё 300 млн рублей пострадавшим от стихии

Обложка © VK / МЧС Дагестана

Власти Дагестана выделили ещё 300 млн рублей на выплаты гражданам, пострадавшим от стихии. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Средства переведены министерству труда и социального развития. Они предназначены для оказания финансовой помощи.

«По поручению главы Дагестана Сергея Меликова из резервного фонда правительством республики выделено 300 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее на эти цели было направлено 100 млн рублей. В республике проводится оценка ущерба. Организован приём заявлений на возмещение и единовременные выплаты.

В Дагестане семьям погибших при сходе лавин выплатят по 1 млн рублей
В Дагестане семьям погибших при сходе лавин выплатят по 1 млн рублей

Ранее сообщалось, что паводковая обстановка в Дагестане стабилизируется. По информации МЧС России, уровень воды в реках идёт на спад. Однако в ряде районов активизировались оползневые процессы. Это связано с переувлажнением почвы. Специалисты ведут мониторинг обстановки в горных и предгорных зонах. Они внимательно следят за состоянием склонов. Жителей просят сохранять бдительность и не игнорировать оповещения экстренных служб. В ближайшее время ведомства будут оценивать риски в наиболее уязвимых районах.

Антон Голыбин
