В Дагестане сообщили о выделении ещё 300 млн рублей пострадавшим от стихии

Ранее сообщалось, что паводковая обстановка в Дагестане стабилизируется. По информации МЧС России, уровень воды в реках идёт на спад. Однако в ряде районов активизировались оползневые процессы. Это связано с переувлажнением почвы. Специалисты ведут мониторинг обстановки в горных и предгорных зонах. Они внимательно следят за состоянием склонов. Жителей просят сохранять бдительность и не игнорировать оповещения экстренных служб. В ближайшее время ведомства будут оценивать риски в наиболее уязвимых районах.