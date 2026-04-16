В Дагестане семьям погибших при сходе лавин выплатят по 1 млн рублей
Обложка © Телеграм / ushanka05
В Дагестане семьям погибших при сходе снежных лавин в Цунтинском и Цумадинском районах назначены дополнительные выплаты по 1 млн рублей. Такое поручение дал глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе руководства региона.
По его словам, отдельная выплата предусмотрена и семье погибшего пограничника, который выполнял служебные задачи по охране границы. Средства будут выделены из фонда «Все вместе», помимо положенных по закону компенсаций военнослужащим. Решение связано с последствиями схода лавин в двух горных районах республики, где ранее погибли люди.
Ранее в Цумадинском районе Дагестана обнаружили тело мужчины, пропавшего после схода снежной лавины. Погибшего нашли в хуторе Киони. К поисковой операции были привлечены спасатели и местные жители.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.