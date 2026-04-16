16 апреля, 11:24

В Дагестане семьям погибших при сходе лавин выплатят по 1 млн рублей

Обложка © Телеграм / ushanka05

В Дагестане семьям погибших при сходе снежных лавин в Цунтинском и Цумадинском районах назначены дополнительные выплаты по 1 млн рублей. Такое поручение дал глава республики Сергей Меликов, сообщили в пресс-службе руководства региона.

По его словам, отдельная выплата предусмотрена и семье погибшего пограничника, который выполнял служебные задачи по охране границы. Средства будут выделены из фонда «Все вместе», помимо положенных по закону компенсаций военнослужащим. Решение связано с последствиями схода лавин в двух горных районах республики, где ранее погибли люди.

Стало известно о состоянии ребёнка, спасённого из-под лавины в Дагестане

Ранее в Цумадинском районе Дагестана обнаружили тело мужчины, пропавшего после схода снежной лавины. Погибшего нашли в хуторе Киони. К поисковой операции были привлечены спасатели и местные жители.

Милена Скрипальщикова
