В Дагестане нашли тело пропавшего после схода лавины мужчины

В Цумадинском районе Дагестана обнаружено тело мужчины, пропавшего после схода лавины в понедельник. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперативных службах региона.

По словам собеседника агентства, тело нашли в хуторе Киони. В поисковой операции участвовали спасатели и местные жители. Сведений о других пострадавших не поступало. Причины схода лавины устанавливаются.