В Дагестане нашли тело пропавшего после схода лавины мужчины
Обложка © Telegram / ushanka05
В Цумадинском районе Дагестана обнаружено тело мужчины, пропавшего после схода лавины в понедельник. Об этом сообщили РИА «Новости» в оперативных службах региона.
По словам собеседника агентства, тело нашли в хуторе Киони. В поисковой операции участвовали спасатели и местные жители. Сведений о других пострадавших не поступало. Причины схода лавины устанавливаются.
Ранее в Дагестане после тяжёлой черепно-мозговой травмы скончался 19-летний волонтёр Артём Михрабов, который помогал пострадавшим от наводнения. Врачи не смогли его спасти. Семье погибшего окажут необходимую помощь. Также в Дагестане скончалась 40-летняя женщина, которую вместе с семилетним сыном накрыло лавиной. Она получила множественные переломы и была доставлена в больницу, где врачи боролись за её жизнь, но спасти не удалось.
