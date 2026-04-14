Из-за оползня в Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома
В дагестанском селе Уркарах из-за оползней обвалилась часть жилого двухэтажного дома. По словам очевидцев, сначала на здании появилась огромная трещина, потом раздался скрежет — и дом начал рассыпаться буквально на глазах, пишет SHOT.
В селе Уркарах обвалилась часть жилого двухэтажного дома. Видео © Telegram / SHOT
По предварительной информации, обошлось без жертв. Никто из жильцов и соседей не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал о снежной лавине, которая сошла на дагестанское село Шайтли, накрыв несколько жилых построек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину и ребёнка спустя 8 часов. К несчастью, пострадавшая позже скончалась в больнице, позднее появилась информация о состоянии выжившего малыша.
