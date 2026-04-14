14 апреля, 19:48

Из-за оползня в Дагестане обвалилась часть жилого двухэтажного дома

В дагестанском селе Уркарах из-за оползней обвалилась часть жилого двухэтажного дома. По словам очевидцев, сначала на здании появилась огромная трещина, потом раздался скрежет — и дом начал рассыпаться буквально на глазах, пишет SHOT.

В селе Уркарах обвалилась часть жилого двухэтажного дома. Видео © Telegram / SHOT

По предварительной информации, обошлось без жертв. Никто из жильцов и соседей не пострадал.

Паводок убил всех кур на птицефабрике в Дагестане
Паводок убил всех кур на птицефабрике в Дагестане

Ранее Life.ru сообщал о снежной лавине, которая сошла на дагестанское село Шайтли, накрыв несколько жилых построек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину и ребёнка спустя 8 часов. К несчастью, пострадавшая позже скончалась в больнице, позднее появилась информация о состоянии выжившего малыша.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
