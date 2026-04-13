Женщина с ребёнком погребены заживо под лавиной в Дагестане

В дагестанском селе Шайтли сошла лавина, в результате которой под снежной массой оказались жилые дома. По предварительным данным, под завалами находятся женщина и ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шайтли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребёнок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий авиация МЧС пока не задействована. При этом борт находится в готовности и сможет вылететь при улучшении ситуации. Спасатели уже направлены на место происшествия, ведутся работы по уточнению обстановки и поиску людей