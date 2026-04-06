В Дагестане удар стихии нанёс ущерб имуществу 15,5 тысячи жителей

«В первую очередь надо, чтобы люди эти 15,5 тысячи получили на каждого члена семьи, чтобы у них были какие-то средства на руках», — сказал Меликов ИС «Вести».

Напомним, Дагестан накрыли мощные ливни в конце марта. Осадки, ставшие одними из самых обильных за последние 100 лет, привели к затоплению и обрушению домов, подтоплению улиц в Махачкале и других районах, а также прорыву дамбы на Геджухском водохранилище. Неблагоприятные метеоусловия пока не отступают: сложная паводковая ситуация сохраняется. Уже есть жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Сегодня стало известно о гибели пятилетней девочки. Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и руководителю республики Сергею Меликову организовать помощь местным жителям. Также глава государства проведёт совещание по ситуации в Дагестане.