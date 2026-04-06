В Дагестане удар стихии нанёс ущерб имуществу 15,5 тысячи жителей
Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
Удар стихии в Дагестане нанёс ущерб 15,5 тысячи жителей Дагестана, они имеют право претендовать на материальную помощь от властей, сообщил глава региона Сергей Меликов.
«В первую очередь надо, чтобы люди эти 15,5 тысячи получили на каждого члена семьи, чтобы у них были какие-то средства на руках», — сказал Меликов ИС «Вести».
Напомним, Дагестан накрыли мощные ливни в конце марта. Осадки, ставшие одними из самых обильных за последние 100 лет, привели к затоплению и обрушению домов, подтоплению улиц в Махачкале и других районах, а также прорыву дамбы на Геджухском водохранилище. Неблагоприятные метеоусловия пока не отступают: сложная паводковая ситуация сохраняется. Уже есть жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Сегодня стало известно о гибели пятилетней девочки. Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и руководителю республики Сергею Меликову организовать помощь местным жителям. Также глава государства проведёт совещание по ситуации в Дагестане.
