5 апреля, 20:29

В Дагестане умерли спасённые из реки беременная девушка и подросток

Обложка © Life.ru

Беременная девушка и несовершеннолетний, извлечённые из воды после того, как их унесло течением с дороги, скончались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дагестанского центра медицины катастроф.

«К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», — уточнили в агентстве.

Жителей Дербентского района Дагестана массово эвакуируют из-за риска потопа

Ранее в Дербентском районе Дагестана из воды извлекли нескольких человек, которых смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Речь шла также о беременной женщине и ребёнке.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
