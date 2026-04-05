В Дагестане умерли спасённые из реки беременная девушка и подросток

Беременная девушка и несовершеннолетний, извлечённые из воды после того, как их унесло течением с дороги, скончались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дагестанского центра медицины катастроф.

«К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», — уточнили в агентстве.

Ранее в Дербентском районе Дагестана из воды извлекли нескольких человек, которых смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Речь шла также о беременной женщине и ребёнке.