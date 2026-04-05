5 апреля, 19:59

В Дагестане спасли семь человек, которых унесло течением реки

Обложка © VK / МЧС Дагестана

В Дербентском районе Дагестана из воды извлекли нескольких человек, которых смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Об этом РИА «Новости» сообщил глава центра управления регионом Исрафил Исрафилов.

«Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Беременную женщину и ребёнка тоже спасли», — уточнил Исрафилов.

Момент прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане попал на видео

Ранее стало известно, что МЧС проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища, которое создаёт угрозу подтопления нескольких населённых пунктов. Планируется вывезти более 4 тысяч человек, включая 823 ребёнка, в безопасное место.

Тимур Хингеев
