В Дагестане спасли семь человек, которых унесло течением реки
Обложка © VK / МЧС Дагестана
В Дербентском районе Дагестана из воды извлекли нескольких человек, которых смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Об этом РИА «Новости» сообщил глава центра управления регионом Исрафил Исрафилов.
«Семь человек удалось вытащить из воды в ходе спасательной операции. Беременную женщину и ребёнка тоже спасли», — уточнил Исрафилов.
Ранее стало известно, что МЧС проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища, которое создаёт угрозу подтопления нескольких населённых пунктов. Планируется вывезти более 4 тысяч человек, включая 823 ребёнка, в безопасное место.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.