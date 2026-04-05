Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 16:14

Жителей Дербентского района Дагестана массово эвакуируют из-за риска потопа

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

МЧС России проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища, которое создаёт угрозу подтопления нескольких насел`нных пунктов. По данным министерства, планируется вывезти более 4 тысяч человек, включая 823 ребёнка, в безопасное место.

«Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения и к родственникам. Всего развёрнуто четыре пункта временного размещения в посёлке Мамедкала и селе Чинар», — добавили в МЧС.

Первая жертва наводнения в Дагестане: Тело женщины найдено под завалами дома в селе Кирки
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar