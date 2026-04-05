Жителей Дербентского района Дагестана массово эвакуируют из-за риска потопа

МЧС России проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища, которое создаёт угрозу подтопления нескольких насел`нных пунктов. По данным министерства, планируется вывезти более 4 тысяч человек, включая 823 ребёнка, в безопасное место.

«Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения и к родственникам. Всего развёрнуто четыре пункта временного размещения в посёлке Мамедкала и селе Чинар», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.