Жителей Дербентского района Дагестана массово эвакуируют из-за риска потопа
Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
МЧС России проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана. Причиной стало переполнение Геджухского водохранилища, которое создаёт угрозу подтопления нескольких насел`нных пунктов. По данным министерства, планируется вывезти более 4 тысяч человек, включая 823 ребёнка, в безопасное место.
«Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения и к родственникам. Всего развёрнуто четыре пункта временного размещения в посёлке Мамедкала и селе Чинар», — добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.
