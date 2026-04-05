Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 15:40

Первая жертва наводнения в Дагестане: Тело женщины найдено под завалами дома в селе Кирки

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В селе Кирки, расположенном в Дагестане, спасатели, разбирающие рухнувшие конструкции дома, пострадавшего из-за сильной непогоды, извлекли из-под обломков тело женщины без признаков жизни. О данном факте проинформировал ТАСС руководитель муниципального района Кайтагского Запир Гасанов.

«Женщину нашли погибшую под завалами в селе Кирки», — сказал он.

Глава района уточнил, что до обнаружения тела погибшая числилась пропавшей без вести. Он также добавил, что ещё один мужчина получил травмы.

Вода сносит дома и людей: Хроника наводнения в Дагестане, страшнее которого не видели 100 лет

Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar