Первая жертва наводнения в Дагестане: Тело женщины найдено под завалами дома в селе Кирки
В селе Кирки, расположенном в Дагестане, спасатели, разбирающие рухнувшие конструкции дома, пострадавшего из-за сильной непогоды, извлекли из-под обломков тело женщины без признаков жизни. О данном факте проинформировал ТАСС руководитель муниципального района Кайтагского Запир Гасанов.
«Женщину нашли погибшую под завалами в селе Кирки», — сказал он.
Глава района уточнил, что до обнаружения тела погибшая числилась пропавшей без вести. Он также добавил, что ещё один мужчина получил травмы.
Ранее сообщалось, что в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.
