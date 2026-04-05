Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 12:57

Вода сносит дома и людей: Хроника наводнения в Дагестане, страшнее которого не видели 100 лет

В Дагестане из-за ливней разрушены дома, эвакуированы жители нескольких районов

В конце марта в Республике Дагестан прошли аномально сильные ливневые осадки, ставшие одними из самых мощных за последние 100+ лет. Они вызвали масштабное наводнение и паводки. По данным МЧС России и администрации главы Дагестана Сергея Меликова, в регионе был введён режим повышенной готовности, а в Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте и ряде районов — режим ЧС. Что известно о ситуации по состоянию на 5 апреля, узнал Life.ru.

Последствия наводнений в Дагестане. Видео © VK / Эхо Дагестана / Мой Дербент / Life.ru

Сильнее всего пострадали Махачкала, Хасавюртовский район и Кайтагский район. В Хасавюртовском районе полностью эвакуировали жителей нескольких сёл, в том числе Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль. В Кайтагском районе из-за резкого подъёма уровня реки Уллучай в селе Маджалис разрушены и повреждены жилые дома, часть построек остаётся под угрозой. Значительный ущерб также зафиксирован в Дербентском, Карабудахкентском районах, городах Дербент, Избербаш и Дагестанские Огни.

Бурные потоки воды сносили жилые дома и приусадебные участки, подтапливали сотни строений. В нескольких случаях вода уносила людей. В Махачкале подростка унесло потоком на проспекте Акушинского, однако прохожий бросился в воду и спас его. Также были смыты несколько баз отдыха в районе Избербаша и Дербента.

По состоянию на 5 апреля 2026 года в республике продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что ситуация остаётся сложной, и призвал жителей соблюдать меры безопасности в связи с возможным ухудшением погоды. Все данные основаны исключительно на официальных сообщениях МЧС России и администрации Республики Дагестан.

Вода пробила стену и смыла детсад: Дагестан вновь уходит под воду из-за мощных ливней

Также сегодня в Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar