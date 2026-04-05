Вода пробила стену и смыла детсад: Дагестан вновь уходит под воду из-за мощных ливней

Республику Дагестан вновь накрыли мощные осадки. После ночных ливней, обрушившихся на регион, ливневые системы не выдержали, и вода хлынула в жилые дома и на проезжие части. Видео с места появилось в Сети.

Особенно тяжёлая обстановка сложилась на юге региона. Паводковые воды затопили канализационные сети, дворы и трассы. В одном из населённых пунктов бурный поток пробил стену строения и частично смыл здание детского сада. В столице республики, Махачкале, из берегов вышла река Талгинка в районе посёлка Редукторный, затопив проспект Ахмет-хана Султана.

Участок федеральной трассы между Дербентом и Махачкалой также ушёл под воду. Жители близлежащих сёл вручную сооружают дамбы из мешков с песком, пытаясь защитить свои дома от стихии.

Напомним, в Дагестане сильные дожди. В республике введён режим чрезвычайной ситуации. Дороги превратились в бурные реки, потоки воды сносят все на своём пути. Из-за подъема уровня воды в Сулейман-Стальском районе смыло временный мост между населёнными пунктами Касумкент и Шихикент. Объездной дороги нет, люди не могут добраться до города.