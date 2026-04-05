5 апреля, 11:15

Многоквартирный дом рухнул в Махачкале из-за сильного потопа

Обложка © Telegram / МАХАЧКАЛА 24

В Махачкале произошло обрушение многоквартирного дома, причиной которого, по предварительным данным, стал подтоп. Очевидцы сообщают, что здание, расположенное на улице Газопроводной, начало оседать, а затем полностью разрушилось.

Многоквартирный дом рухнул в Махачкале из-за потопа. Видео © Telegram / МАХАЧКАЛА 24

В целях безопасности была проведена эвакуация жильцов из близлежащих домов. Данные о жертвах и масштабах разрушений устанавливаются.

Напомним, с 30 марта в Дагестане наблюдаются сильные дожди, которые привели к подтоплению электростанций. Вследствие этого ряд районов республики столкнулся с перебоями в электро- и водоснабжении. В связи со сложившейся ситуацией по всей территории Дагестана введён режим повышенной готовности, а в столице, Махачкале, объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Дагестане стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что такая мера вызвана риском вспышки инфекционных заболеваний после подтопления и призвана защитить население.

Наталья Демьянова
