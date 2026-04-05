Момент прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане попал на видео

В Дербентском районе Дагестана произошёл прорыв дамбы на Геджухском водохранилище из-за критического переполнения водой. Момент ЧП попал на видео и завирусился в региональных пабликах.

Момент прорыва дамбы в Дагестане попал на видео. Видео © VK / Голос Дагестана

Под удар стихии попали семь населённых пунктов, власти начали экстренную эвакуацию более 4,1 тысячи человек. В МЧС уточнили, что эвакуация связана именно с переполнением водохранилища. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Ранее в Махачкале на улице Газопроводной обрушился многоквартирный дом. По предварительным данным, причиной стал подтоп. Очевидцы рассказали, что здание сначала начало оседать, а затем полностью разрушилось. Жильцов из соседних домов эвакуировали в целях безопасности. Тем не менее при обрушении многоквартирного дома в городе никто не пострадал. Все жильцы были эвакуированы до происшествия.