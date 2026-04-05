Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 11:56

Мэрия Махачкалы: Жертв и пострадавших при обрушении жилого дома нет

Обложка © Telegram / МАХАЧКАЛА 24

Обложка © Telegram / МАХАЧКАЛА 24

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Махачкалы, информировало, что при обрушении многоквартирного дома в городе никто не пострадал. Все жильцы были эвакуированы до происшествия.

«Жителей дома эвакуировали из-за угрозы обрушения. Пострадавших нет», — уточнили представители администрации.

Инцидент с обрушением жилого дома в Махачкале зафиксирован на видеозаписи. Согласно предварительным данным, причиной разрушения стало подтопление, повредившее фундамент здания.

Вода пробила стену и смыла детсад: Дагестан вновь уходит под воду из-за мощных ливней
Вода пробила стену и смыла детсад: Дагестан вновь уходит под воду из-за мощных ливней

Ранее сообщалось, что в Дагестане стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что такая мера вызвана риском вспышки инфекционных заболеваний после подтопления и призвана защитить население.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar