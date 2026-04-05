Мэрия Махачкалы: Жертв и пострадавших при обрушении жилого дома нет
Обложка © Telegram / МАХАЧКАЛА 24
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации Махачкалы, информировало, что при обрушении многоквартирного дома в городе никто не пострадал. Все жильцы были эвакуированы до происшествия.
«Жителей дома эвакуировали из-за угрозы обрушения. Пострадавших нет», — уточнили представители администрации.
Инцидент с обрушением жилого дома в Махачкале зафиксирован на видеозаписи. Согласно предварительным данным, причиной разрушения стало подтопление, повредившее фундамент здания.
Ранее сообщалось, что в Дагестане стартовала экстренная вакцинация против вирусного гепатита А. В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что такая мера вызвана риском вспышки инфекционных заболеваний после подтопления и призвана защитить население.
