В Дагестане начали искать тех, кто разрешил строить многоэтажки прямо в русле реки

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить, кто и при каких обстоятельствах выдавал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию домов в Махачкале, которые теперь оказались под угрозой обрушения. Речь идет о многоэтажках на улице Айвазовского.

Поводом стала ситуация после подтоплений: у одного из домов под фундаментом образовалась пустота. На этом фоне власти запросили документальную проверку по всей цепочке согласований — от выделения земли до решений о вводе зданий в эксплуатацию.

По словам Меликова, проблема связана с хаотичной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка. Он заявил, что некоторые дома возвели фактически в русле, из-за чего вода начала искать другой путь и пошла в улицы и жилые кварталы.

Отдельно проверят, кто выдавал разрешения на участки под индивидуальное жилищное строительство, а в итоге там появлялись шестиэтажные многоквартирные дома. Глава региона дал понять, что речь может идти и о халатности должностных лиц.

История получила еще больший резонанс из-за того, что эти дома, по словам властей, имели положительные заключения надзорных структур. Теперь материалы проверки должны изучить в том числе прокуратура и Следственный комитет.

Апрельский паводок в Дагестане стал второй волной подтоплений за короткое время. Сильные дожди уже накрывали республику 28 марта, а 4–5 апреля ситуация резко ухудшилась: под водой оказались жилые дома, дороги и электроподстанции сразу в ряде городов и районов.

Режим ЧС ввели в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в нескольких районах республики. По данным МЧС, на 6 апреля в семи муниципалитетах и девяти населенных пунктах оставались подтопленными 2 075 жилых домов, 1 817 приусадебных участков и 173 участка дорог.