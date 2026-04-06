6 апреля, 08:03

Трагедия в Дагестане: 5-летняя девочка погибла при наводнении, поиски её бабушки продолжаются

Обложка © VK / Голос Дагестана

В Дагестане жертвой разрушительного паводка стала пятилетняя девочка. Ребёнка вместе с пожилой родственницей почти сутки разыскивали в районе посёлка Мамедкала.

Как сообщает SHOT, тело малышки обнаружили утром 6 апреля. Где сейчас находится её бабушка, пропавшая вместе с ней накануне, до сих пор неизвестно — поиски женщины продолжаются.

По предварительным данным, семья из села Великент ехала на машине в момент сильнейшего наводнения и прорыва дамбы Геджухского водохранилища. Мужу и сыну пропавшей женщины удалось выбраться из автомобиля. А вот бабушка с внучкой остались внутри — их унесло бурным потоком. Девочке буквально через несколько дней должно было исполниться шесть лет.

В самом посёлке Мамедкала после разгула стихии разрушены дома и заборы, размыты дороги.

К сожалению, в результате наводнений есть и другие жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух.

Дарья Денисова
