Тысячи домов под водой: В Дагестане продолжают ликвидировать последствия разгула стихии

В Дагестане продолжается борьба с последствиями мощного наводнения, вызванного аномальными ливневыми дождями в конце марта — начале апреля 2026 года. Сильные осадки, ставшие одними из самых обильных за последние 100 лет, привели к затоплению тысяч домов, подтоплению улиц в Махачкале и других районах, а также прорыву дамбы на Геджухском водохранилище. Представители МЧС предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия пока не отступают: сложная паводковая ситуация сохраняется.

Согласно прогнозам синоптиков, в регионе продолжатся дожди. Местами ожидаются интенсивные ливни, сопровождающиеся усилением ветра до 20 м/с. Спасатели напоминают о рисках схода селевых потоков, а также об угрозе обвалов и камнепадов в горных районах.

На текущий момент в республике подтоплено 2 075 жилых строений. Вода затронула 7 муниципальных образований, охватив 9 населённых пунктов.

Помимо частных домов, пострадали приусадебные территории — их насчитывается 1 817. Также стихия повредила 173 участка автомобильных дорог, что осложняет транспортное сообщение.

В Дербентском и соседних районах власти проводят масштабную эвакуацию более четырёх тысяч человек, включая сотни детей, из-за угрозы новых подтоплений и оползней. Разрушены участки дорог, в том числе мост на федеральной трассе «Кавказ», нарушено электроснабжение в десятках населённых пунктов.

Оперативные службы продолжают мониторинг ситуации на местах. Специалисты находятся в режиме готовности для ликвидации последствий разгула стихии и оказания необходимой помощи населению.

К сожалению, в результате наводнений есть жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух.