Экс-мэр Махачкалы за решёкой отсудил 346 тысяч рублей за расходы на адвоката

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок, добился компенсации в размере 346 тысяч рублей. Суд учёл расходы на адвоката и часть трат, связанных с его делом. Об этом стало известно Mash.

Компенсация связана с поездками московского юриста в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области в 2023 году. Защита участвовала в заседаниях, где осужденный пытался добиться улучшения условий содержания. Амиров настаивал на переоборудовании камеры с учётом его состояния, а также указывал на проблемы в прогулочной зоне. Эти требования рассматривались в ходе разбирательства.

Проведённая проверка условий содержания обошлась бюджету примерно в 203 тысячи рублей. Несмотря на это, первоначальный иск удовлетворён не был. Позднее он предпринял попытку оспорить задолженность почти в 96 миллионов рублей, связанную с объектами недвижимости и земельными участками в Махачкале.

По его версии, долг должен был быть закрыт после передачи активов компании «Махачкалатеплоэнерго» государству, однако списания продолжались. Часть суммы — около 51 миллиона рублей — внесла его супруга. Несмотря на это, суд не поддержал его позицию. Окончательное закрытие обязательств было зафиксировано только в декабре 2024 года.