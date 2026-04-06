6 апреля, 08:22

В Дагестане из-за прорыва дамбы эвакуировали более 4 тысяч человек

В Дербентском районе Дагестана более 4 тысяч жителей пришлось срочно покинуть свои дома. Причина — прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, сообщили в главном управлении МЧС России по республике.

«Накануне из-за повышения уровня воды произошёл прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из четырёх микрорайонов, попадающих в зону затопления, эвакуировано более 4 тысяч человек», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В местной администрации уточнили: большая часть людей разместилась у родственников, остальные — в шести специально подготовленных пунктах. Пострадавших обеспечивают горячим питанием и медицинской помощью.

В зоне подтопления между посёлками Мамедкала и Геджух погибли два человека — их унесло сильным течением. Стихия также смыла несколько автомобилей.

Напомним, в Дербентском районе Дагестана произошёл прорыв дамбы на Геджухском водохранилище из-за критического переполнения водой. Под удар стихии попали семь населённых пунктов, власти начали экстренную эвакуацию более 4,1 тысячи человек. В МЧС уточнили, что эвакуация связана именно с переполнением водохранилища.

Дарья Денисова
