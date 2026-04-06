Путин вмешался в ситуацию в Дагестане и поручил созвать экстренное совещание

Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову и руководителю республики Сергею Меликову организовать помощь местным жителям, столкнувшимся с последствиями экстремальных осадков. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Регион оказался в эпицентре серьёзных погодных испытаний, приведших к затоплениям и другим разрушительным последствиям. Власти на федеральном уровне держат обстановку на контроле, чтобы оперативно купировать угрозы для населения.

Кроме того, российский лидер распорядился завтра провести специальное совещание. На встрече планируется детально обсудить сложившуюся ситуацию и выработать дополнительные меры поддержки для пострадавших территорий.

Последствия паводков в Махачкале. Видео © Telegram / Тут Дагестан

Представители экстренных служб уже приступили к оценке ущерба и ликвидации разгула стихии. Главная задача сейчас — минимизировать вред для граждан и инфраструктуры республики.

Ожидается, что после обсуждения с профильными ведомствами будут приняты решения о выделении необходимых ресурсов для восстановительных работ. Ситуация остается в повестке дня первых лиц государства.

В Дагестане продолжается борьба с последствиями мощного наводнения, вызванного аномальными ливневыми дождями в конце марта — начале апреля 2026 года. Сильные осадки, ставшие одними из самых обильных за последние 100 лет, привели к затоплению тысяч домов, подтоплению улиц в Махачкале и других районах, а также прорыву дамбы на Геджухском водохранилище. Представители МЧС предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия пока не отступают: сложная паводковая ситуация сохраняется.

К сожалению, в результате наводнений есть жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Сегодня стало известно о гибели пятилетней девочки.