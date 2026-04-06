6 апреля, 13:49

Медики в Дагестане вакцинируют население от гепатита А из-за наводнения

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Из-за прошедшего в регионе половодья дагестанские больницы и фельдшерские пункты переключились на круглосуточный режим работы, а для местных жителей организована иммунизация против вирусного поражения печени. О такой мере борьбы с возможными последствиями стихии сообщил журналистам помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«Медики в Дагестане проводят вакцинацию населения пострадавших от наводнения районов от гепатита А. Медицинские службы работают в усиленном режиме», — сказал он.

Вода сносит дома и людей: Хроника наводнения в Дагестане, страшнее которого не видели 100 лет
Ранее сообщалось, что в результате наводнений есть жертвы: беременная девушка и подросток. Их смыло сильным течением в районе трассы между посёлками Мамедкала и Геджух. Сегодня стало известно о гибели пятилетней девочки.

Вероника Бакумченко
