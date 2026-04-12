В Дагестане задержан экс-глава фирмы по делу о гибели людей из-за прорыва плотины

СК полагает, что именно этот человек не сделал ничего, чтобы работа гидротехнического сооружения была безопасной. Он не только не позаботился о контроле за техническим состоянием объекта, но и вовремя не устранил уже выявленные неполадки. По данным следователей, требования безопасности, которые должны были соблюдать на предприятии, фигурант попросту игнорировал, а систематической проверки узлов и механизмов плотины никто не проводил. Более того, даже когда нарушения становились очевидными, никаких реальных шагов для их исправления он не предпринял.