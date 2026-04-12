В Дагестане задержан экс-глава фирмы по делу о гибели людей из-за прорыва плотины
Обложка © Life.ru
В Дагестане задержали бывшего генерального директора коммерческой организации — его считают виновным в том, что прорыв плотины унёс жизни людей. Об этом сообщил Следственный комитет в своём телеграм-канале.
Мужчину взяли под стражу на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.
«По уголовному делу о нарушении правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений, повлёкшем гибель людей, задержан бывший генеральный директор коммерческой организации», — сказано в тексте.
СК полагает, что именно этот человек не сделал ничего, чтобы работа гидротехнического сооружения была безопасной. Он не только не позаботился о контроле за техническим состоянием объекта, но и вовремя не устранил уже выявленные неполадки. По данным следователей, требования безопасности, которые должны были соблюдать на предприятии, фигурант попросту игнорировал, а систематической проверки узлов и механизмов плотины никто не проводил. Более того, даже когда нарушения становились очевидными, никаких реальных шагов для их исправления он не предпринял.
Следователи уже готовят документы для передачи в суд. Сообщается, что они планируют попросить судью избрать для фигуранта такую меру пресечения, как содержание под стражей. То есть мужчину хотят отправить в следственный изолятор до окончания разбирательства. Соответствующее ходатайство будет направлено в судебную инстанцию в ближайшее время.
В конце марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни — самые обильные за последние 100 лет, по оценке метеорологов. Стихия привела к катастрофическим последствиям: затопило жилые дома и улицы в Махачкале и окрестностях, прорвало дамбу на Геджухском водохранилище. В зоне ЧС оказались до 1,5 млн человек, шесть человек погибли. Ущерб имуществу, по данным властей, понесли 15,5 тысячи местных жителей. На данный момент ситуация остаётся тяжёлой. Более 760 жилых домов всё ещё подтопленны.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.