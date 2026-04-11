11 апреля, 06:59

Более 760 домов остаются подтопленными в Дагестане

Эвакуация жителей подтопленных районов в Дагестане. Обложка © МЧС Республики Дагестан

Более 760 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане. Об этом журналистам рассказали в МЧС России.

«Остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях в девяти населённых пунктах 762 жилых дома, 812 приусадебных участков и 76 участков автомобильных дорог», — рассказали в ведомстве. В пунктах временного размещения остаются 524 человека, среди которых — 175 несовершеннолетних.

В республику в целях усиления группировки МЧС прибыли более ста сотрудников и 30 единиц техники из Донского спасательного центра.

Ранее СМИ писали о причине прорыва Геджухской плотины в Дагестане. Оказалось, что на части конструкции отсутствовал бетон. Первый паводок сооружение выдержало, но дальше сдалось.

BannerImage
