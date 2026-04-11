Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 01:00

Водитель экскаватора открыл ливнёвку и спас село в Дагестане от наводнения

Обложка © Пресс-служба МЧС России

В Дагестане во время сильного паводка 31-летний водитель экскаватора из Чечни по имени Висхан проявил героизм и помог спасти от затопления целый район в селе Мамедкала. Об этом инциденте сообщает RT.

Мужчина решил не оставаться в стороне и на своей технике преодолел около километра по бурлящей воде, чтобы добраться до забитых ливневых стоков. Во время движения экскаватор несколько раз едва не опрокидывался из-за размытого грунта, но Висхану удалось удержать машину, упирая ковш в землю.

В итоге он сумел открыть два люка ливневой канализации, после чего вода начала стремительно уходить из района. Благодаря его самоотверженным действиям удалось избежать более серьёзных последствий наводнения.

Ранее в Дагестане задержали инженера, отвечавшего за безопасность гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Специалист работал в коммерческой организации. В его обязанности входил контроль за исправностью узлов и агрегатов, а также предотвращение аварий на объекте.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Наводнение в Дагестане
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar