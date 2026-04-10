10 апреля, 20:42

В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве плотины

Обложка © Telegram / Следком

В Дагестане задержали инженера, отвечавшего за безопасность гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Об этом в пятницу сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

Специалист работал в коммерческой организации. В его обязанности входил контроль за исправностью узлов и агрегатов, а также предотвращение аварий на объекте.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил эксплуатации подобных сооружений. По версии следствия, именно это нарушение повлекло гибель людей.

Напомним, обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта — начале апреля привели к масштабным бедствиям. Сильно пострадали Дагестан и соседняя Чечня: там фиксировали подтопления, перебои со светом, сходы селей и камнепады. Повреждены дороги и мосты.

BannerImage
Никита Никонов
