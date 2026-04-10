В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели шести человек из-за наводнения

Следственные органы по Дагестану возбудили уголовное дело после гибели людей в Дербентском районе из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Дело ведётся по ч. 3 ст. 216 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований безопасности при проведении строительных и иных работ, если это привело по неосторожности к гибели двух и более человек. Кроме того, дело открыто по статье 246 УК РФ, касающейся несоблюдения правил охраны окружающей среды при выполнении работ.

На данный момент обвиняемыми проходят должностные лица организации, отвечавшие за эксплуатацию гидротехнического сооружения в районе. Они не обеспечили необходимый уровень технического состояния объекта, а также не устранили нарушения.

А ранее стало известно, что виноделы, арендовавшие Геджухскую плотину, не раз били тревогу, предупреждая чиновников об аварийном состоянии объекта, но реакции не последовало. В 2025 году году Ростехнадзор выдал предписание с пятью пунктами: от зарастания травой на водосбросе до пустот под днищем и фильтрационных выходов воды.

Напомним, конце марта Дагестан накрыли ливни, которые вызвали рекордное за век наводнение. Потоп затопил улицы Махачкалы и окрестных сёл, а также разрушил дамбу на Геджухском водохранилище. Жертвами стихии стали шесть человек, пострадали более 6,2 тысячи местных жителей. Нанесён ущерб имуществу 15,5 тысячи человек. Президент дал указание МЧС и региональным властям оперативно оказать помощь населению.