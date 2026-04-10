Единовременные выплаты начали получать пострадавшие от паводка в Дагестане

Министерство труда и социального развития Дагестана начало выплачивать компенсации жителям республики, пострадавшим от паводков. Об этом сообщил глава ведомства Магомедзагид Кихасуров в видеообращении.

Речь идёт о первоначальных выплатах в размере 15 675 рублей. Далее муниципальные образования оценят ущерб каждому домовладению, после чего начнутся другие меры поддержки. Заявление можно подать через МФЦ, территориальное управление соцзащиты или портал «Госуслуги».

Кихасуров пояснил, что все заявления проходят фильтрацию и обработку. Управления социальной защиты работают в усиленном режиме. После того как муниципалитет оценит ущерб и вернёт акт, Минтруда обеспечивает процесс выплаты.

Семьи шестерых погибших (в Кайтагском и Дербентском районах) получили материальную помощь по одному миллиону рублей. Всего местное правительство выделило на выплаты пострадавшим 100 миллионов рублей. Их получат жители 12 городов и муниципальных образований.

Накануне МЧС присвоило ситуации с паводками в Чечне и Дагестане статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Правительство сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под руководством главы ведомства Александра Куренкова. В её состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.

Ранее сообщалось, что в пострадавших от паводка районах Дагестана жители жалуются на мутную воду из-под крана. Власти усилили хлорирование, но эксперты настаивают, что воду нужно обязательно кипятить. Главная опасность паводков заключается в распространении кишечных инфекций. Потоки смывают с земли загрязнения и несут их прямо к источникам водоснабжения. Микробы и бактерии, по её словам, опаснее для здоровья, чем неорганические соединения.