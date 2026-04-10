Затопившую половину Дагестана плотину сдавали в аренду виноделам

Геджухская плотина, прорыв которой привёл к масштабному наводнению в Дагестане, находилась в долгосрочной аренде у местных виноделов. Они рассказали Mash, что не раз били тревогу, предупреждая чиновников об аварийном состоянии объекта, но реакции не последовало.

Дамбу сдала администрация на 25 лет. Её арендовали для полива трёх тысяч гектаров виноградников. Часть сооружения была забетонирована, а другая — нет. Именно там в итоге и произошёл прорыв.

28 марта плотина выдержала первый удар стихии, но грунт под ней оказался подмыт. Второй паводок стал фатальным: аварийный сброс и насосы не справлялись. Приток воды превысил отток в десять раз — такого не случалось с 1960 года. Теперь на месте разрыва вытекает река, а пробоина за ночь выросла с трёх до пятидесяти метров.

Ещё в 2025-м Ростехнадзор выдал предписание с пятью пунктами: от зарастания травой на водосбросе до пустот под днищем и фильтрационных выходов воды. Пострадавшие могут получить выплаты, если прорыв признают аварией по федеральному закону. Сроки ремонта неизвестны — они зависят от регионального минсельхоза.