10 апреля, 13:26

Мутная вода и риск инфекций: Как жителям Дагестана защитить себя во время паводка

Коммунальщики призвали жителей Дагестана кипятить воду после паводка

Обложка © МЧС Республики Дагестан

Обложка © МЧС Республики Дагестан

В пострадавших от паводка районах Дагестана жители столкнулись с проблемой мутной водопроводной воды. Власти усилили хлорирование, но эксперты настаивают — воду нужно обязательно кипятить.

Главная опасность паводков в распространении кишечных инфекций, пояснила 360.ru директор Ассоциации водоснабжения Елена Довлатова. Потоки смывают с земли загрязнения и несут их к источникам водоснабжения.

Эксперт рекомендует сначала профильтровать воду, затем тщательно прокипятить — только после этого её можно использовать. Микробы и бактерии опаснее для здоровья, чем неорганические соединения, а кипячение в большинстве случаев решает проблему.

Владельцев частных колодцев Довлатова предупредила, что во время паводка вода в них может загрязниться, поэтому её нужно отстаивать и кипятить. То же касается родников: распространённое мнение об их чистоте ошибочно, особенно в период наводнений. Воду из любых природных источников следует кипятить круглый год.

Фонд «Русский крест» помогает Дагестану в борьбе со стихией

Ранее Life.ru сообщал, что паводки в Чечне и Дагестане признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании комиссии в Махачкале. Такое решение приняли из-за масштаба последствий и сложной обстановки в регионах.

BannerImage
Лия Мурадьян
