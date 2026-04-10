Мутная вода и риск инфекций: Как жителям Дагестана защитить себя во время паводка
Коммунальщики призвали жителей Дагестана кипятить воду после паводка
Обложка © МЧС Республики Дагестан
В пострадавших от паводка районах Дагестана жители столкнулись с проблемой мутной водопроводной воды. Власти усилили хлорирование, но эксперты настаивают — воду нужно обязательно кипятить.
Главная опасность паводков в распространении кишечных инфекций, пояснила 360.ru директор Ассоциации водоснабжения Елена Довлатова. Потоки смывают с земли загрязнения и несут их к источникам водоснабжения.
Эксперт рекомендует сначала профильтровать воду, затем тщательно прокипятить — только после этого её можно использовать. Микробы и бактерии опаснее для здоровья, чем неорганические соединения, а кипячение в большинстве случаев решает проблему.
Владельцев частных колодцев Довлатова предупредила, что во время паводка вода в них может загрязниться, поэтому её нужно отстаивать и кипятить. То же касается родников: распространённое мнение об их чистоте ошибочно, особенно в период наводнений. Воду из любых природных источников следует кипятить круглый год.
Ранее Life.ru сообщал, что паводки в Чечне и Дагестане признали чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков на заседании комиссии в Махачкале. Такое решение приняли из-за масштаба последствий и сложной обстановки в регионах.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.