Мутная вода и риск инфекций: Как жителям Дагестана защитить себя во время паводка

В пострадавших от паводка районах Дагестана жители столкнулись с проблемой мутной водопроводной воды. Власти усилили хлорирование, но эксперты настаивают — воду нужно обязательно кипятить.

Главная опасность паводков в распространении кишечных инфекций, пояснила 360.ru директор Ассоциации водоснабжения Елена Довлатова. Потоки смывают с земли загрязнения и несут их к источникам водоснабжения.

Эксперт рекомендует сначала профильтровать воду, затем тщательно прокипятить — только после этого её можно использовать. Микробы и бактерии опаснее для здоровья, чем неорганические соединения, а кипячение в большинстве случаев решает проблему.

Владельцев частных колодцев Довлатова предупредила, что во время паводка вода в них может загрязниться, поэтому её нужно отстаивать и кипятить. То же касается родников: распространённое мнение об их чистоте ошибочно, особенно в период наводнений. Воду из любых природных источников следует кипятить круглый год.

