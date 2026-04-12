12 апреля, 09:51

В Дагестане арестован инженер по делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища

Обложка © Telegram / Следком

Инженер Геджухского водохранилища, отвечавший за его безопасную эксплуатацию, заключён под стражу на два месяца. Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы по ходатайству следствия, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

«Суд рассмотрел ходатайство органа предварительного следствия об избрании меры пресечения в отношении инженера гидротехнического сооружения (ГТС) «Геджухское водохранилище» — ООО ДЗИВ-2, ответственного за безопасную эксплуатацию ГТС, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 216 и ст. 246 УК РФ», — говорится в сообщении.

Инженера подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей, и в нанесении существенного вреда окружающей среде.

Момент прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане попал на видео
Напомним, прорыв плотины произошёл 5 апреля. В результате погибли люди, затопило множество домов и участок трассы «Кавказ».

Наталья Демьянова
