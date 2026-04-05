Мост на федеральной трассе «Кавказ» рухнул в Дагестане
В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
На федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане обрушился мост. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.
Произошло это на 917-м километре в Дербентском районе, у посёлка Мамедкала. Движение перекрыто в обе стороны из-за поднятия уровня воды и обрушения моста.
О сроках восстановления и возможных объездных путях пока не сообщается. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что МЧС России проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана из-за переполнения Геджухского водохранилища. Вода угрожает подтоплением нескольких населённых пунктов. По данным министерства, планируется вывезти в безопасное место более четырёх тысяч человек, включая 823 ребёнка. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам.
