Мост на федеральной трассе «Кавказ» рухнул в Дагестане

В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

На федеральной трассе «Кавказ» в Дагестане обрушился мост. Об этом сообщила республиканская Госавтоинспекция.

В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ». Видео © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

Произошло это на 917-м километре в Дербентском районе, у посёлка Мамедкала. Движение перекрыто в обе стороны из-за поднятия уровня воды и обрушения моста.

О сроках восстановления и возможных объездных путях пока не сообщается. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что МЧС России проводит эвакуацию жителей Дербентского района Дагестана из-за переполнения Геджухского водохранилища. Вода угрожает подтоплением нескольких населённых пунктов. По данным министерства, планируется вывезти в безопасное место более четырёх тысяч человек, включая 823 ребёнка. Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам.

Юлия Сафиулина
