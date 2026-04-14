Паводок убил всех кур на птицефабрике в Дагестане
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martchan
Обрушившийся на Дагестан паводок убил всех кур на птицефабрике в Мамедкале. Видео снятое местными жителями публикует Mash Gor.
На опубликованных кадрах видны десятки тушек мёртвых кур. Слышно как сокрушается оператор, не скрывающий эмоций из-за случившегося.
Ранее Life.ru сообщал о снежной лавине, которая сошла на дагестанское село Шайтли, накрыв несколько жилых построек. Спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину и ребёнка спустя 8 часов. К несчастью, женщина позже скончалась в больнице, а сегодня появилась информация о состоянии выжившего малыша.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.