14 апреля, 10:18

Движение «Мы вместе» поможет семье погибшего в Дагестане 19-летнего волонтёра

Наводнение в Дагестане. Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане во время ликвидации последствий наводнения погиб 19-летний волонтёр Артём Михрабов. Как сообщили в пресс-службе платформы «Добро.рф», это был его первый опыт добровольческой деятельности.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким волонтера Артема Михрабова. <...> От всего движения «Мы вместе» обязательно поможем семье. Сил родным и близким», — заявил руководитель экосистемы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев.

Молодой человек, проживавший в селе Геджух, одним из первых пришёл на помощь пострадавшим жителям посёлка Мамедкала после прорыва дамбы. Он участвовал в поиске и спасении людей, помогал с эвакуацией имущества.

Во время работ Артём получил тяжёлую травму головы. Его доставили вертолётом в реанимацию больницы в Махачкале, где он двое суток находился в коме. Спасти волонтёра не удалось. Семье будет оказана необходимая поддержка.

Водитель экскаватора открыл ливнёвку и спас село в Дагестане от наводнения
Ранее в Дагестане скончалась 40-летняя женщина, которую вместе с семилетним сыном накрыло лавиной в горах республики. Онв получила множественные переломы и была доставлена в больницу, где врачи до последнего боролись за её жизнь.

